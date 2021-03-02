У МЗС повідомили дату спецрейсу для повернення українців з Ізраїлю

Авіарейс з Тель-Авіва заплановано на 4 березня.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили дату авіарейсу з Тель-Авіва для повернення українців на Батьківщину. Він запланований на 4 березня.

“Рейс з м. Тель-Авів до м. Київ авіакомпанії МАУ PS 1778 відбудеться 04.03.2021 о 05.30 ранку”, - повідомляє пресслужба МЗС.

У зв’язку з вимогами ізраїльської сторони цей рейс не регулярний, а відтак авіакомпанія МАУ не може здійснювати продаж квитків на своєму офіційному сайті.

Придбати квиток можна у компанії партнера МАУ - Caspi Aviation, ( BenYehuda 1, Tel Aviv, Israel, 03-5100213, INFO@CASPI-AVIATION.CO.IL) перейшовши за посиланням.

У МЗС нагадали, що іноземцям (у том числі громадянам України) не потрібно отримувати спеціальний дозвіл на виїзд з Ізраїлю.

Раніше повідомляли, що Україна та Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців додому.

Згідно з останнім рішенням уряду Ізраїлю до 6 березня обмежено роботу всіх пунктів пропуску через державний кордон. Аеропорт Бен Гуріон наразі приймає лише спеціальні евакуаційні рейси. Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими.