Найвища дипломатична відзнака в України носитиме ім'я Анатолія Зленка, - Кулеба

Найвища відзнака Міністерства закордонних справ України "За відданість дипломатичній службі" тепер носитиме ім’я першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка.

Таке рішення ухвалив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Зленко забезпечив тяглість дипломатичної традиції на зламі 1991 року, заклав фундамент дипломатії незалежної України, виховав багатьох зірок української дипломатії і головне - залишився для всіх взірцем дипломата", - повідомив Кулеба у Facebook.

Він зазначив, що ніколи не працював зі Зленко безпосередньо.

"Я прийшов до МЗС у 2003 році, коли він добував останні дні на посаді міністра, яку обіймав вже вдруге. Але навіть за таких обставин Зленко встиг залишити на мені свій слід - тоді його щойно видана “Дипломатія і політика” стала першою книжкою, яку я прочитав вже як фаховий дипломат. Він пішов, а я розпочав свій шлях з його книги. Світла пам’ять Анатолію Максимовичу та мої найглибші співчуття його рідним та близьким", - написав Кулеба.

Нагадаємо, перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко помер сьогодні у віці 82 років.

Зленко був міністром закордонних справ двічі - у 1990-1994 та 2000-2003 роках. Він також обіймав посади постійного представника України при ООН, посла у Франції та Португалії. Був представником України в Комісії ООН з прав людини.