Їх піймали на спробі вивезти у Польщу велику кількість сигарет, валюти і золота.

Фото: dbr.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкликав з-за кордону двох співробітників, підозрюваних у корупції.

Про це глава МЗС повідомив уранці в понеділок, 1 березня.

"Вчора двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що за його каденції на посаді міністра Україна не буде замовчувати такі ганебні випадки і тим більше покривати їхніх фігурантів.

"Тому я миттєво ухвалив три рішення.

1. Обох співробітників я негайно відкликав із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин усі формальності з цього питання будуть завершені.

2. Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення.

3. МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи. Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, толерують її чи ні. У МЗС - ні", - написав глава МЗС.

Оновлення 13: 45. Пізніше Державне бюро розслідувань повідомило, що в автомобілі дипломатів знайшли 140 тисяч доларів США, 67 200 євро, 11 600 польських злотих, 16 кг золота та 8826 блоків з цигарками (вартість сигарет - близько 1,5 млн гривень).

Слідчі вважають, що до контрабанди були залучені більше, ніж двоє осіб.

"Водій посольства України в Республіці Польща та один із секретарів представництва МЗС України перевозили товари підакцизної групи на службовому вантажно-пасажирському мікроавтобусі. До вказаної діяльності був залучений працівник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області та експрацівник посольства, а також син останнього – нині чинний аташе з консульських питань посольства України в РП", - повідомили в ДБР.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

28 лютого мікроавтобус, який використовували для контрабанди, зупинили при виїзді з пункту пропуску на кордоні з Польщею. За кермом машини знаходився водій посольства, на пасажирському місці - аташе з консульських питань посольства.

Попередня кваліфікація правопорушення: незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Учора пресслужба Держмитслужби України повідомила, що у пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом. Автомобіль їхав у Польщу.