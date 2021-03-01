Президент Володимир Зеленський анонсував створення "суду в смартфоні".

Про це він сказав, відкриваючи в понеділок форум "Україна 30. Розвиток правосуддя".

Зеленський сказав, що використання сучасних технологій дозволить усунути зловживання та забезпечити прозорість суду.

"Дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо – і обов’язково зробимо – «суд у смартфоні». Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань", - заявив Зеленський.

Президент назвав однією з "хронічних недуг" судової системи України нестачу суддів.

"Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а інколи й роками очікувати на розгляд своєї справи", – зазначив він.

Тому Зеленський вважає необхідним відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя. "Систему мають заповнити професійні та порядні судді, які зможуть змінити стійке негативне ставлення людей до цієї професії та відновити довіру українців до судової гілки влади", – сказав президент.

Нагадаємо, що в січні 2021 року посли країн "Групи семи" (G7) представили перелік пріоритетних заходів з відновлення довіри громадськості до української судової влади та антикорупційної інфраструктури.