"Фактично фінансуємо тирана", - голова МЗС Литви про "Північний потік-2"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав продовження будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи в обхід України "фактичним фінансуванням тирана", як він назвав президента Росії Володимира Путіна.

Про це глава МЗС Литви сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Водночас він пропонує "дати Путінові шанс" на добровільну демократизацію країни, щоб із нею можна було співпрацювати щодо цього газогону.

"Почну з того, що в проєкті «Північний потік-2» немає ніякого сенсу. Ані в економічному плані, ані в плані значення для регіону чи з екологічних міркувань. Наприклад, Європа має намір припинити використання викопного палива – це має статися до 2030 року. Цей газопровід лише додасть викопного палива в регіоні", - сказав Ландсбергіс.

За його словами, цей проєкт також не приносить ніякої користі єдності Європи.

"Із огляду на те, що наразі неможливо знайти компроміс у питанні застосування санкцій проти компаній, які будують «Північний потік-2», як це зробили США, – моя пропозиція до обговорення була, щоб ми подумали над тим, чого хочемо досягти у Росії. Моя ідея була в тому, щоб дати Росії шанс провести демократичні вибори. Мабуть, багато хто скаже, що це неможливо. Але треба подивитися. Може, Путін дозволить участь у виборах для опозиційних партій, для реальної опозиції? Чи вони зможуть зареєструватися? Чи він відпустить із в’язниці опозиційного лідера? Чи допустять до цих виборів спостерігачів? Перелік досить довгий. І якщо щось із цього трапиться, завдяки тиску ЄС, ми зрозуміємо, що наша політика на щось впливає", – припустив Ландсбергіс.

"Якщо в Росії відбудуться демократичні вибори, то гаразд – будуйте далі. Якщо це економічний проєкт, то гаразд, ми зможемо далі співпрацювати щодо нього з демократичним урядом демократичної Росії – гаразд. Але за нинішніх умов цим проєктом ми фактично фінансуємо тирана. А це завжди погана ідея – бо на ці кошти він зрештою будує танки. Тож моя ідея була – відкласти будівництво до виборів. Перефразовуючи Джона Леннона, дамо Путінові шанс", – заявив міністр закордонних справ Литви.

Нагадаємо, 19 лютого, Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2".

Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Напередодні стало відомо, що німецька компанія Wintershall Dea завершила інвестиції в проєкт "Північний потік-2". У звіті компанії за четвертий квартал і 2020 рік зазначається, що подальше фінансування не планується.