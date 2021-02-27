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Порошенко: постачання електроенергії та води в Крим припинили після перших міжнародних резолюцій

Кримські татари, за словами, експрезидента, таке рішення підтримали.

Порошенко: постачання електроенергії та води в Крим припинили після перших міжнародних резолюцій
Фото: eurosolidarity.org

Українська влада припинила водопостачання та подачу електроенергії в окупований Крим після консультацій з представниками Меджлісу та після перших міжнародних резолюцій, які встановлювали відповідальність країни-окупанта. Про це експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенкозаявив в ефірі телемарафону «Крим – це Україна».

«Як тільки у нас з’явилися перші резолюції міжнародних організацій, які підтверджували стан окупації, було відключене постачання електроенергії в Крим. Не розмови, не обіцянки, а була забезпечена енергетична незалежність нашої держави. Припинений імпорт електроенергії, припинений імпорт газу. І припинено постачання електроенергії», – нагадав Порошенко.

«Ахтем Чийгоз був тоді в Криму у вязниці. Я запросив Мустафу Джемілєва, Рефата Чубарова, запросив всіх, хто представляв Меджліс, і сказав – ми плануємо це відключити. Ваша думка? І вони це можуть підтвердити – вони сказали, що кримські татари у відключені електроенергії нас підтримають», – зазначив Порошенко.

«З першого дня нашим рішенням було припинено постачання води. Ефективний це крок? Очевидно. І ніхто під сумнів це не ставить», – наголошує п’ятий Президент.

«Треба вивчити, що було зроблено. І не тому, щоб критикувати чи не критикувати Порошенка, а для того, щоб знати, які інструменти у тебе в руках. Що вже зроблено, а що ще може бути зроблено», – зауважив лідер «Європейської Солідарності».

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