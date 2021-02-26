Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному

В ефірі канал представили ведучі та співзасновники В’ячеслав Піховшек, Діана Панченко, Ростислав Сухачов, Надія Сасс та інші.

Увечері 26 лютого у супутниковому та онлайн-ефірі телеканалу "Перший незалежний", купленого представником медіагрупи Тараса Козака, розпочалося мовлення у новому форматі.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Ексведучий NewsOne та співвласник медіахолдингу "Новини" Руслан Коцаба розповів, що у Києві для каналу облаштували студію. Зараз мовлення відбувається і через супутник, і на youtube-каналах ZIK, NewsOne та "112". Канал, за словами Коцаби, також буде доступний в кабелі, наприклад, у пакетах "Тріолан" та "Воля".

В ефірі новий канал представили ведучі та співзасновники В’ячеслав Піховшек, Діана Панченко, Ростислав Сухачов, Надія Сасс та інші. Вони повторили свою позицію щодо незаконності закриття каналів Медведчука та розповіли про новий канал. Після цього розпочалась інформаційна програма Top News із нової студії з ведучою Тетяною Будь.

Раніше стало відомо, що співробітники "112", NewsOne та ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного". Повідомлялося, що запуск телеканалу планується у квітні.

10 лютого стало відомо, що колишні співробітники медіахолдингу, що належить депутату Тарасу Козаку та припинив мовлення через санкції, планують створити новий канал, власниками якого стануть вони самі. Пізніше міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про створення ТОВ "Медіахолдинг Новини", який організували 100 колишніх співробітників ТОВ "Медіахолдинг Новини", серед них - Діана Панченко, Єгор Бенкендорф, Руслан Коцаба, Павло Кужеєв, Тетяна Мироненко, Артем Марчевський та інші.

Видання "Гордон" 17 лютого повідомило, що замість NewsOne у деяких користувачів супутникового телебачення почав виходити в ефір регіональний канал "Перший незалежний". У коментарі виданню представник Нацради з питань телебачення та радіомовлення йшлося, що супутникові та кабельні оператори змінюють телеканали на кнопках на свій розгляд і лише потім повідомляють про це Нацраду.

Водночас, зміни ліцензій у загальнонаціональній телемережі не відбувалися.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.