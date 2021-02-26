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Зеленський увів у дію рішення РНБО про "трубу Медведчука"

Указ оприлюднено на сайті глави держави.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про "трубу Медведчука"
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 лютого про стан виконання рішень РНБО.

Відповідний указ №77/2021 від 26 лютого оприлюднено на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що у 2018 році ділянки нафтотрубопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова", що проходять територією України, були виведені з державної власності та передані в комерційне користування структурам, афільованим з Віктором Медведчуком.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про санкції щодо Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ним осіб.

Після зберігання арештованого майна АО "Укртранснафта" АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях".

Учора НАК "Нафтогаз" погодився передати на тимчасове відповідальне зберігання арештоване майно ТОВ "Прикарпатзахідтранс" до "Укртранснафти". При цьому "Укртранснафта" не має права користуватися арештованим майном. 

23 лютого Вищий антикорупційний суд на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи.

За даними LB.ua, частину "нафтопроводу Медведчука" передали на зберігання "Укртранснафті".

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