СБУ та НАБУ проводять заходи з передачі об’єкту під контроль "Укртранснафти".

Вищий антикорупційний суд на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи.

Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 лютого 2021 року, повідомляє пресслужба СБУ.

Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об’єкти, що знаходяться в Україні, і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Фото: ssu.gov.ua

Наразі СБУ та НАБУ проводяться заходи з передачі усього об’єкту нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта" для вжиття заходів щодо його збереження.

Раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс" на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн.

Правоохоронці провели процесуальні дії у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об’єкта транспортної інфраструктури держави.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у 2018 році ділянки нафтотрубопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова", що проходять територією України, були вивидені з державної власності та передані в комерційне користування структурам, афільованим з Віктором Медведчуком.

19 лютого РНБО ухвалило рішення про санкції щодо Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ним осіб.

Після зберігання арештованого майна АО "Укртранснафта" АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях".

НАК "Нафтогаз" погодився передати на тимчасове відповідальне зберігання арештоване майно ТОВ "Прикарпатзахідтранс" до "Укртранснафти". При цьому "Укртранснафта" не має права користуватися арештованим майном.