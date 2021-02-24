У четвер в Україні потепліє, без суттєвих опадів

Найближчої доби в Україну із Західної Європи почне переміщатися тепле атлантичне повітря, температура буде підвищуватися, але вночі на більшій частині Лівобережжя ще буде холодно.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

25 лютого в Україні без істотних опадів, крім сходу і південного сходу, місцями туман. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура у східних, південно-східних, Сумській областях вночі 4-9°, на Луганщині 10-15° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, в західних, Вінницькій та Одеській областях 10-15° тепла.

У Києві без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

У п'ятницю, 26 лютого, в Україні без істотних опадів, лише у східних областях вночі невеликий мокрий сніг.

Уночі вранці на дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця; в південно-західній частині місцями туман.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 9-14° тепла, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті до 16°, на сході та північному сході 4-9° тепла.

У Києві в п'ятницю без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11°.