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В Україні до середини тижня очікуються перепади температури

У вівторок, 23 лютого, переважно без опадів, лише на сході - невеликий сніг.

В Україні до середини тижня очікуються перепади температури
Фото: bcm.ru

В Україні до середини тижня очікуються перепади температури: 24 лютого вона дещо знизиться, а 25-го - підвищиться до 3-5 градусів тепла, часом сніжитиме.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентрі.

У вівторок, 23 лютого, переважно без опадів, лише на сході країни невеликий сніг. Температура у північно-східних областях протягом доби 10-15° морозу. На решті території вночі 2-8° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла, у західних областях 4-9° тепла.

На Київщині завтра без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень 0... -4° морозу.

У середу, 24 лютого, у більшості північних та центральних областей невеликий сніг та дощ.

25 лютого в Україні без істотних опадів, температура  підвищиться на 3-5°.

На дорогах країни місцями ожеледиця, на Правобережжі - подекуди туман.

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