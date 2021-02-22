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СБУ заявила про викриття масштабної схеми розкрадання коштів на залізниці

Гроші були виділені на відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель – Чернігів – Київ.

СБУ заявила про викриття масштабної схеми розкрадання коштів на залізниці
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки викрила масштабну схему розкрадання держкоштів АТ "Укрзалізниця", які були виділені на відновлення залізничного мосту.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель – Чернігів – Київ. Від належного утримання цього об’єкту залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України. Оперативники СБУ встановили, що посадовці регіональної філії «Південно-західна залізниця» діяли за змовою із менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об’єкту критичної інфраструктури, вони штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів",- йдеться у повідомленні.

СБУ ініціювала експертизи, які підтвердили завищення вдвічі вартості виконання контракту.

"Своїми діями зловмисники поставили під загрозу стабільне та безпечне функціонування мосту, Завдяки зусиллям СБУ, профільні фахівці відновили його надійну роботу", - зазначили у спецслужбі.

Наразі організаторам оборудки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше Нацполіція повідомила, що посадовців "Укрзалізниці" підозрюють у розтраті понад 4,5 млн гривень, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

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