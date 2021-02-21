Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Медведчук про санкції: "Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по дружині"
Медведчук про санкції: "Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по дружині"
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині через отруєння чадним газом загинуло троє людей

Ознак пожежі не виявлено.

На Львівщині через отруєння чадним газом загинуло троє людей
Фото: rda-m-p.gov.ua

У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинуло троє осіб.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Трагедія сталася у с. Сусолів Самбірського району.

“21 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в с. Сусолів Самбірського району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи”, – йдеться у повідомленні.

Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучались.

Нагадаємо, торік у Львові від отруєння чадним газом померла 18-річна дівчина.

Додамо, чадний газ (окис вуглецю) – безколірний газ без запаху. 

Основними причинами отруєння чадним газом є відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, недотримання квартиронаймачами вимог правил безпечного використання газу в побуті та власниками житлового фонду вимог "Правил безпеки систем газопостачання".

Більшість випадків отруєння чадним газом трапляється у квартирах, де невеликі приміщення. Найбільш швидко отруєння чадним газом настає у дітей, вагітних жінок, хронічно хворих старших людей. Основні симптоми отруєння – запоморочення, загальна слабість, почервоніння обличчя, часте серцебиття, може бути мерехтіння чи двоїння в очах. Також людина непритомніє на 1-2 хв, з’являється нудота. У важких випадках непритомність довготривала, з’являються судоми.

Необхідно негайно відчиняти вікна, забезпечити доступ повітря, вивести потерпілого на свіже повітря, розстебнути на ньому одяг і викликати швидку.

Залежно від ступеня отруєння, лікування може зайняти від 1-2 сеансів у барокамері при легкому отруєнні до довготривалого перебування у реанімації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також