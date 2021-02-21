На Львівщині через отруєння чадним газом загинуло троє людей

У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинуло троє осіб.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Трагедія сталася у с. Сусолів Самбірського району.

“21 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в с. Сусолів Самбірського району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи”, – йдеться у повідомленні.

Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучались.

Нагадаємо, торік у Львові від отруєння чадним газом померла 18-річна дівчина.

Додамо, чадний газ (окис вуглецю) – безколірний газ без запаху.

Основними причинами отруєння чадним газом є відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, недотримання квартиронаймачами вимог правил безпечного використання газу в побуті та власниками житлового фонду вимог "Правил безпеки систем газопостачання".

Більшість випадків отруєння чадним газом трапляється у квартирах, де невеликі приміщення. Найбільш швидко отруєння чадним газом настає у дітей, вагітних жінок, хронічно хворих старших людей. Основні симптоми отруєння – запоморочення, загальна слабість, почервоніння обличчя, часте серцебиття, може бути мерехтіння чи двоїння в очах. Також людина непритомніє на 1-2 хв, з’являється нудота. У важких випадках непритомність довготривала, з’являються судоми.

Необхідно негайно відчиняти вікна, забезпечити доступ повітря, вивести потерпілого на свіже повітря, розстебнути на ньому одяг і викликати швидку.

Залежно від ступеня отруєння, лікування може зайняти від 1-2 сеансів у барокамері при легкому отруєнні до довготривалого перебування у реанімації.