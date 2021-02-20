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Зеленський: проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності розпочнуться цьогоріч

Напередодні було досягнуто згоди щодо умов використання проєкту переможців архітектурного конкурсу.

Зеленський: проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності розпочнуться цьогоріч
Фото: EPA/UPG

В Україні цьогоріч нарешті розпочнуться проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, повідомила пресслужба ОПУ.

Як доповів Главі держави міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, напередодні досягнуто принципової згоди щодо умов використання проєкту переможців архітектурного конкурсу, що дає змогу оголосити про початок проектувально-будівельних робіт у 2021 році.

За його словами, конкурс відбувся давно, але в минулі роки ніхто не намагався пришвидшити вирішення цього питання.

“Сьогодні, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, особливо важливо отримати звістку про завершення довготривалих перемовин щодо початку створення Музею Революції Гідності. Україна повинна належним чином вшановувати пам’ять трагічних подій 2013-2014 років. У пам’ять про загиблих та на знак вдячності Героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни, втілення якого буде реалізовано у низці подальших стратегічних кроків”, – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, цього тижня постановою Верховної Ради закріплено статус Революції Гідності як одного з ключових моментів українського державотворення та виразника національної ідеї свободи.

Також Кабінет Міністрів погодив план заходів на наступні п’ять років з ушанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні.

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