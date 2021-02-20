Сьогодні окупанти стріляли з мінометів біля Новгородського

Від початку поточної доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресслужба ООС.

Так, поблизу Новгородського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому понад тридцять мін.

Протягом минулої доби, 19 лютого, було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного – ще й зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, що на Приазов’ї противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.

Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Нагадаємо, Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини порахувало загальне число жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014-го до 10 лютого 2020 року.