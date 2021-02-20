РНБО ввела санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним компаній
РНБО ввела санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним компаній
Міноборони анонсувало контракт на ракетний комплекс "Сапсан"
Міноборони анонсувало контракт на ракетний комплекс "Сапсан"
США не наважилися на санкції проти німецьких учасників Nord Stream 2
США не наважилися на санкції проти німецьких учасників Nord Stream 2
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Росіянин напав із ножем на українського прикордонника в генконсульстві в Санкт-Петербурзі
Росіянин напав із ножем на українського прикордонника в генконсульстві в Санкт-Петербурзі
У Києві водій вбив пішохода під час бійки на дорозі (оновлено)
У Києві водій вбив пішохода під час бійки на дорозі (оновлено)
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні окупанти стріляли з мінометів біля Новгородського

 Вчора було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ.

Сьогодні окупанти стріляли з мінометів біля Новгородського
Фото: pravda.com.ua

Від початку поточної доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресслужба ООС.

Так, поблизу Новгородського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому понад тридцять мін.

Протягом минулої доби, 19 лютого, було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного – ще й зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, що на Приазов’ї противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.

Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Нагадаємо, Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини порахувало загальне число жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014-го до 10 лютого 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також