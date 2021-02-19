Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Протягом поточної доби, 19 лютого, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування РФ вели вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру неподалік населеного пункту Зайцеве.

Поблизу Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Луганського - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, раніше в ООН підрахували кількість жертв бойових дій на Донбасі.