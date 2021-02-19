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Поліція накрила колл-центр телефонних шахраїв зі штатом 100 осіб

Організаторці та її наближеним повідомили про підозру.

Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Запорізькій області знайшло колл-центр, співробітники якого видурювали у людей банківські дані.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Організаторкою колл-центру вважають 28-річну мешканку Запоріжжя, якій допомагали троє осіб.

Загалом там працювало близько ста осіб. Вони дзвонили людям під виглядом служби безпеки того чи іншого банку та просили надати реквізити рахунку та CVV-код. Щоб замаскувати незаконну діяльність, використовувалися програми підміни телефонного номеру. Клієнтські бази даних скуповували в даркнеті.

Гроші з рахунків ошуканих людей переводили на електронні гаманці, банківські картки, а потім відмивали через конвертаційний центр або переводили в біткоїни.

Щомісячний дохід колл-центру становив до 2 млн гривень.

В четвер, 18 лютого, поліція за допомогою спецпідрозділу КОРД провела 14 обшуків, вилучивши комп'ютери, телефони, зброю та гроші.

Справа розслідується за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Підозру оголосили організаторці колл-центру та ще двум особам.

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