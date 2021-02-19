Сьогодні, 19 лютого, вранці на вул. Сім'ї Хохлових, 8 у Шевченківському районі Києва впав будівельний кран.
Про це у фейсбуці повідомляє Киев Оперативный.
Зазначається, що кран упав під час демонтажних робіт.
Чи є постраждалі під час інциденту, наразі невідомо.
Як повідомляли, торік 31 жовтня на вулиці Мишуги в Дарницькому районі столиці будівельний кран упав і розчавив автомобіль Mitsubishi на проїжджій частині.
У вересні у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету, постраждала кранівниця.
Того ж місяця в Індустріальному районі Харкова перекинувся будівельний кран, у якому знаходився водій.