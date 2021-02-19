Про постраждалих не повідомляють.

Сьогодні, 19 лютого, вранці на вул. Сім'ї Хохлових, 8 у Шевченківському районі Києва впав будівельний кран.

Про це у фейсбуці повідомляє Киев Оперативный.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Зазначається, що кран упав під час демонтажних робіт.

Чи є постраждалі під час інциденту, наразі невідомо.

Як повідомляли, торік 31 жовтня на вулиці Мишуги в Дарницькому районі столиці будівельний кран упав і розчавив автомобіль Mitsubishi на проїжджій частині.

У вересні у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету, постраждала кранівниця.

Того ж місяця в Індустріальному районі Харкова перекинувся будівельний кран, у якому знаходився водій.