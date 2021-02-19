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Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає.

Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 18 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми.

Поблизу Південного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська - зі стрілецької зброї.

На обстріли зі сторони противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає.

Від початку 19 лютого ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 17 лютого окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед військових не було.

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