На Черкащині поліція розслідує дії міської ради на захист пам'ятника діячу ЦК Компартії

У Тальному Черкаської області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом рішення міської ради щодо збереження пам'ятника на честь члена ЦК КПУ та депутата ВР СРСР Дубковецького Федора Івановича.

Провадження відкрито за ст. 436-1 ч.2 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Про це свідчить відповідь на запит LB.ua до Черкаської прокуратури.

Рішенням від 21 грудня минулого року Тальнівська міська рада вирішила зберегти та визнати недоцільним демонтаж пам'ятника члену ЦК КПУ попри закон про декомунізацію. Про це свідчить надісланий до міської ради лист з Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

Окрім цього, повідомлення про недоцільність демонтажу від міської ради було надіслано до УІНП, колишньому голові ОДА Сергійчуку С.С. та до народної депутатки Савчук О.В.

Прокуратура надіслала листа до Черкаської ОДА, адже, відповідно до закону про декомунізацію, очільники населених пунктів та органи місцевого самоврядування зобов'язані у тримісячний термін ухвалити рішення про демонатаж.

“Коли місцева влада не може нічого хорошого запропонувати містянам, вони починають хапатися за збережнення пам'ятників. Адже тоді фокус з поганих доріг зміщується на наче поганих людей, які хочуть знести пам'ятники", - розповів LB.ua керівник проєкту “Декомунізація.Україна” Вадим Поздняков.

Федір Дубковецький - український радянський діяч, новатор колгоспного сільськогосподарського виробництва, голова колгоспу "Здобуток Жовтня" Тальнівського району Черкаської області. Двічі Герой Соціалістичної Праці, член ЦК КПУ (1952—1960), член Центральної Ревізійної Комісії КПРС, депутат СРСР кількох скликань.