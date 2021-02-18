​В Nielsen назвали найпопулярніші відеоігри в Україні

Найпопулярнішими відеограми в Україні є World of Tanks, FIFA20/FIFA21 та Minecraft. Про це свідчить перше дослідження ринку відеоігор, яке провела компанія NielsenIQ на замовлення розробника Wargaming.

За результатами дослідження виявилося, що 16% респондентів здебільшого грають в World of Tanks, а 26% опитаних мінімум один раз зіграли в гру за останній місяць.

В першу п'ятірку найпопулярніших ігор також входять FIFA20/FIFA21 (9% респондентів грають найчастіше і 17% – мінімум раз на місяць), Minecraft (8% і 19%), Grand Theft Auto V (7% і 12%) і Counter -Strike: Global Offensive (6% і 14%). Десятку найпопулярніших ігор замикає World of Warcraft.

44% українців найчастіше грають на мобільних пристроях, а 40% – на ПК. Ігрову консоль в якості основної платформи використовують тільки 15%.

Геймери витрачають в середньому до 3 годин в будні (81%) і до 6 годин у вихідні (87%). Шість з десяти респондентів під час пандемії стали грати у відеоігри частіше. Середні витрати на відеоігри серед тих, хто платить за них (а це тільки кожен третій), - до 500 гривень в місяць (71%).

Для більшості геймерів гра - це спосіб розслабитись (73%). Підлітки дуже часто використовують ігри, щоб "вбити час" (83%), а люди віком 31-35 років - щоб відключитись від реальності (63%).