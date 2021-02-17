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Окупанти в Криму арештували шістьох кримських татар

Адвокати мають намір оскаржувати постанови "судів".

Окупанти в Криму арештували шістьох кримських татар
Фото: Кримська солідарність

Окупаційні ”суди” в Криму відправили під арешт до 15 квітня шістьох громадян України, затриманих сьогодні після незаконних обшуків в їх помешканнях.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на адвокатів затриманих.

Серед фігурантів справи - Азамат Еюпов, Ленур Сейдаметов, Ернест Ібрагімов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов і Яшар Шіхаметов.

"Київський районний суд Сімферополя виніс рішення - помістити Федорова, Ібрагімова і Ялкабова під арешт в СІЗО до 15 квітня", - сказав адвокат Еміль Курбедінов, який представляв на засіданнях інтереси перших двох.

Аналогічні рішення ухвалені стосовно Азамата Еюпова, Ленура Сейдаметова та Яшара Шіхаметова.

Двоє з шести заарештованих - Ялкабов і Еюпов - проходять по частині 1 статті 205.5 КК Росії (організація терористичної організації), решта четверо - за частиною 2 тієї ж статті (участь у терористичній організації). Йдеться про участь у релігійній організації "Хізб ут-Тахрір", яка вільно діє в Україні та більшості країн світу, але заборонена в Росії. Згідно з міжнародним гуманітарним правом Росія не може застосовувати своє кримінальне законодавство на окупованих територіях.

"Вони себе винними не визнають, кажуть, що до них повинні застосовувати четверту Женевську конвенцію 1949 року - як до громадян України, говорять, що це політичне переслідування", - сказав адвокат Еміль Курбедінов.

Адвокати мають намір оскаржувати постанови "судів".

Нагадаємо, у Криму окупаційні силовики сьогодні зранку влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Білогорську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі. Обшуки почалися приблизно о четвертій годині 17 лютого.

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