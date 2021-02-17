В одному із приміщень Рівненської обласної державної адміністрації сталася пожежа.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"На другому поверсі шестиповерхової будівлі Рівненської обласної державної адміністрації трапилася пожежа. Пожежа виникла в кабінеті Департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА. Вогнем пошкоджено меблі на площі 15 м2.

О 15:10 пожежу локалізовано, а о 15:22 ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Рятувальники евакуювали з приміщення 48 людей. Ще близько 100 людей самостійно залишили приміщення.

"Завдяки оперативності вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати на ранній стадії та не допустити поширення вогню на поряд розташовані кабінети. Від ГУ ДСНС України у Рівненській області залучалася 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіка особового складу", - повідомили рятувальники.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Нагадаємо, у грудні минулого року у Рівному під час пожежі в ТРЦ "Арена" евакуювали понад півсотні людей.