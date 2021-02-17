​Постпред Зеленського: ніякої води в Крим до деокупації

Постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич виступив проти подачі води в окупований Росією Крим.

Про це повідомила пресслужба представництва.

Зазначається, що Кориневич відвідав Управління Північно-Кримського каналу в місті Таврійськ та провів зустріч з начальником управління Сергієм Шевченко.

"Позиція Представництва і Управління каналу однозначна - ніякої води в Крим до деокупації", - наголосив він.

"Є певні питання, які стосуються потреб укріплення споруд, що не допускають дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму, а також меліорації південних районів Херсонщини. Обговорили важливі для функціонування каналу питання, зокрема потребу добудови дамби на 107 кілометрі каналу, яка, з одного боку, максимально унеможливлює потрапляння води до тимчасово окупованого Криму, а з іншого боку - дозволить значно покращити заходи з меліорації південних районів Херсонщини" - додав Кориневич.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал. Після захоплення Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинилися, і місцеві водосховища почали швидко міліти.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання буде відновлено тільки після деокупації.