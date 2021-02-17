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Рух вантажівок на Прикарпатті досі обмежено

В Україні минулої доби зі снігових заметів вивільнено 45 транспортних засобів.

Рух вантажівок на Прикарпатті досі обмежено
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

В Івано-Франківській області станом на ранок 17 лютого продовжує діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг.

Про це інформує пресцентр ДСНС.

"З метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту в Івано-Франківській області на автодорозі Р-24 Татарів - Кам’янець-Подільський (ділянка м. Коломия - м. Городенка)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено 458 осіб та 337 одиниць техніки. Додатково від ДСНС залучалось 7 одиниць важкої інженерної техніки. Всього розчищено 110 км.

На в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Крім того, згідно з повідомленням, підрозділами ДСНС протягом доби зі снігових заметів вивільнено 45 транспортних засобів (з початку негоди - 2 тис. 794 одиниць, у тому числі 107 карет швидкої медичної допомоги та 80 автобусів) та надано допомогу 92 особам (з початку негоди - 5 тис. 427 особам).

Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС продовжують чергування 10 чоловік та 6 одиниць техніки.

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