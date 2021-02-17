У Карпатах четверту добу шукають туриста з Києва

У Карпатах четверту добу шукають 40-річного туриста з Києва, який заблукав поблизу села Березники Свалявського району Закарпатської області.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

"Станом на 7 год. 17 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають. До пошукових робіт протягом доби залучалось 56 осіб та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС 48 осіб та 11 одиниць техніки, у тому числі вертоліт", - йдеться у повідомленні.

Лижник, якого шукають на Закарпатті, - це киянин, 1980 року народження. Він з товаришем загубився ще 13 лютого в районі гори Жид Магура. Товариша знайшли 14 лютого. Пошуки другого чоловіка тривають уже четверту добу. Зі слів знайденого лижника, вони з товаришем разом збилися з дороги в районі гори Гимба.

Фахівці ДСНС та волонтери прочісують гірську місцевість, незважаючи на несприятливі погодні умови. До пошуку неодноразово залучали авіацію.