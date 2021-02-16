Верховна Рада посилила відповідальність за ДТП у нетверезому стані

Верховна Рада на засіданні 16 лютого проголосувала за посилення відповідальності за вчинення ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Документ підтримали 325 народних депутатів.

На каналі Верховної Ради в Telegram пояснили, що закон збільшує відповідальність за керування авто напідпитку від 17 тис. грн за перший випадок до 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років. За третій випадок - конфіскація авто. У чинному законодавстві штраф за перше водіння п'яним складає 10200 гривень.

Документ легалізує використання поліцейськими технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням матеріалів відеофіксації до протоколу про адмінправопорушення. Крім того, посилюється кримінальна відповідальність за порушення ПДР, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, що спричинило тяжкі наслідки.

Збільшуються розміри штрафів:

- за перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год – з 510 до 3400 грн

- за залишення місця ДТП – з 255 до 3400 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк 1-2 роки або без такого

- за керування або передача керування ТЗ особою, яка не має права ним керувати, – з 510 до 3400 грн, а повторне протягом року – 40800 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ)

- за керування ТЗ особою, яка була позбавлена такого права, – з 510 до 20400 грн, а повторне протягом року – 40800 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ)

Норму про те, що патрульні мають право профілактично зупиняти авто, з законопроєкту вилучили.

Нагадаємо, що цей законопроєкт в першому читанні було ухвалено після того, як під Києвом трапилася ДТП з вини нетверезого водія, в якій загинуло чотири людини.