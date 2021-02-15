​Кандидатуру Вітренка можуть винести на голосування у будь-який день роботи Ради, - Гетманцев (оновлено)

Однак, остаточної впевненості щодо наявності необхідних голосів за його призначення немає.

Кандидатуру Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єра - міністра енергетики можуть винести на голосування у будь-який день роботи Верховної Ради. Однак, остаточної впевненості щодо наявності необхідних голосів за його призначення немає.

Про це після засідання фракції "Слуга народу" розповів народний депутат та голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає кореспондент LB.ua.

"Кандидатура Вітренка не обговорювалася щодо винесення його втретє у Верховну Раду. Але я не виключаю такої можливості, що він буде винесений. Коли? Це питання має узгоджуватися з керівництвом Верховної Ради. Але ви знаєте, що постанова про призначення може бути включена у порядок денний у будь-який день", - сказав він.

Водночас, Гетманцев додав, що остаточної впевненості щодо наявності необхідної кількості голосів за призначення Вітренка у фракції немає.

"Насправді, як показали два попередні голосування, ми до останнього не можемо сказати: є голоси чи нема. Я особисто буду підтримувати його кандидатуру. Вважаю, що така наполегливість прем’єра має бути оцінена Радою. Ми маємо врешті дати можливість людині попрацювати. Тим більше, що в країні не усе гаразд з енергетичною системою. Мати міністра в статусі «в.о» та з обмеженими повноваження відповідно до закону про державну службу — це небезпечно для країни в цілому", - наголосив він.

Оновлення. Як повідомило джерело LB.ua у фракції "Слуга народу", цього тижня питання призначення Вітренка на посаду віце-прем’єра - міністра енергетики на розгляд Верховної Ради, найімовірніше, виноситись не буде через брак голосів.

“Швидше за все ні. Нема голосів”, - повідомив співрозмовник, відповідаючи на питання про ймовірність винесення цього рішення на розгляд парламенту цього тижня.

Нагадаємо, якщо Вітренка не вдасться призначити першим віцепрем'єр-міністром втретє, то йому може бути запропонована інша посада – члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію. За інформацією джерел LB.ua, такий варіант "В" обговорювався 3 лютого в Офісі Президента особисто Володимиром Зеленським з главою ОП Андрієм Єрмаком.

Вітренко не планує залишатися в Міненерго першим заступником міністра у разі його непризначення головою відомства.

За словами джерел шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної, після того, як в грудні вперше зірвалося голосування за Вітренка, тим нардепам партії влади, хто не натиснув "зелені" кнопки, урізали фінансове забезпечення. Як зазначив один із соратників президента, повторний провал Вітренка "він сприйняв як особисту образу"... Втім, сам Вітренко, судячи з його коментарів, не проти, як мінімум, спробувати втретє. Докладніше про це читайте в матеріалі "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".