Двох викрадачів Луценка та Вербицького судитимуть заочно

До суду направлено перший обвинувальний акт у "справі Майдану" за наслідками спеціального (заочного) досудового розслідування.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Так, висунуто обвинувачення двом цивільним особам, оголошеним в міжнародний розшук, за вчинення у складі злочинної організації викрадення вночі 21 січня 2014 року з Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, катування учасників «Євромайдану» Луценка І.В., Вербицького Ю.Т., подальшого умисного вбивства останнього, а також за незаконне перешкоджання проведенню зборів, демонстрацій", - сказано в повідомленні.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. п. 3,12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України.

У ДБР вважають, що надання судом правової оцінки діям обвинувачених за їх відсутності за процедурою спеціального судового провадження забезпечить реалізацію невідворотності відповідальності за вчинення злочинів, спрямованих на перешкоджання проведенню акцій протесту у 2013-2014 роках.

Нагадаємо, 10 березня минулого року правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану Юрія Вербицького та викраденні активіста Ігоря Луценка, які відбулися у січні 2014 року.

Наступного дня відбулось затримання ще одного підозрюваного. Ним виявився житель Білої Церкви. Під час Революції Гідності він увійшов до злочинного угруповання з дев'ятьох "тітушок", організованого для викрадення та залякування активістів.

У серпні ДБР завершило розслідування. 28 грудня 2020 прокуратура направила до суду четверту справу щодо викрадення та катувань Вербицького та Луценка і вбивства Юрія Вербицького. Обвинувачені - Сергій Мисливий та Іван Новотний.