Верховний Суд розгляне позов про скасування санкцій щодо каналів Медведчука

В обґрунтуванні позовних вимог позивач стверджує, що санкції порушили його права на отримання інформації від програм, які транслюють телеканали.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відкрив провадження за позовом громадянина, який оскаржує указ Зеленського про введення в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій, під які потрапили, зокрема, телеканали “112”, “ZIK” та “NewsOne” з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“Суд установив, що в обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали «112 Україна», «NewsOne», «Zik» та інші, перелічені в додатках до спірного рішення, оскільки його доступ до них заблоковано. Позивач вважає, що втрата доступу до вказаних телеканалів є порушенням його прав, що передбачено статтями 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого.

10 лютого суд виніс ухвали у двох справах, у яких позивачі оскаржували санкції. Рішенням суду одна з заяв залишена без руху, інша - відхилена.