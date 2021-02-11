Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
ГоловнаПраво

Антикорупційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок Труханову у справі "Краяну"

Також суд скасував постанову про закриття провадження.

Антикорупційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок Труханову у справі "Краяну"
Геннадий Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скарги прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про скасування вироку Малиновського районного суду міста Одеси, яким був виправданий мер міста Геннадій Труханов та інших особи за т.зв. справі одеського "Краяну". Також суд скасував потанову про закриття провадження щодо юридичної особи.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд зважив на виявлені помилки, допущені під час прийняття рішення судом першої інстанції, на які вказував у апеляційній скарзі прокурор, та ухвалив задовольнити апеляційні вимоги прокурора в повному обсязі", - йдеться у повідомленні САП.

Крім того, справу скеровано на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду. Вказана ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, Одеський міський голова Труханов та інші особи обвинувачувались у заволодінні 92 млн грн бюджетних коштів внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною. Справа розглядалась в Малиновському районному суді міста Одеса з жовтня 2018 року.

4 липня 2019 Малиновський суд оголосив виправдувальний вирок Труханову а іншим особам. 31 липня САП подала апеляційну скаргу на цей виправдувальний вирок

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також