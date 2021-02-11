Антикорупційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок Труханову у справі "Краяну"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скарги прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про скасування вироку Малиновського районного суду міста Одеси, яким був виправданий мер міста Геннадій Труханов та інших особи за т.зв. справі одеського "Краяну". Також суд скасував потанову про закриття провадження щодо юридичної особи.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд зважив на виявлені помилки, допущені під час прийняття рішення судом першої інстанції, на які вказував у апеляційній скарзі прокурор, та ухвалив задовольнити апеляційні вимоги прокурора в повному обсязі", - йдеться у повідомленні САП.

Крім того, справу скеровано на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду. Вказана ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, Одеський міський голова Труханов та інші особи обвинувачувались у заволодінні 92 млн грн бюджетних коштів внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною. Справа розглядалась в Малиновському районному суді міста Одеса з жовтня 2018 року.

4 липня 2019 Малиновський суд оголосив виправдувальний вирок Труханову а іншим особам. 31 липня САП подала апеляційну скаргу на цей виправдувальний вирок.