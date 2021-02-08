ОАСК відмовив Тупицькому, який просив заборонити УДО не пускати його на роботу

На думку суду, позивач не надав "належних та допустимих доказів".

Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив суд заборонити УДО перешкоджати йому виконувати повноваження голови Конституційного Суду України.

Про це інформує пресслужба ОАСК.

"8 лютого у відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив - відмовити у її задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього. Позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у даній справі", - йдеться у повідомленні.

На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої заявлені позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно під час розгляду справи по суті.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 24 лютого підготовче засідання за позовом Олександра Тупицького до Управління державної охорони України щодо недопуску позивача до виконання ним повноважень голови Конституційного Суду України.

Раніше повідомляли, що Олександр Тупицький, якого співробітники Управління державної охорони не пускають в приміщення суду, перейшов на дистанційну роботу. Зарплату йому виплачують повністю.

Сьогодні у Конституційному суді заявили, що не можуть сплатити комуналку і зарплати через недопуск Тупицького.

Наприкінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним з формальних причин, але, незважаючи на це, УДО все одно перестало пускати його в суд.