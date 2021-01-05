У КСУ висловили занепокоєння через указ Зеленського

На зборах 5 січня судді Конституційного суду розглянули питання щодо указу Президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді, голови КСУ Олександра Тупицького.

В ухваленій на зборах заяві, яку оприлюднено на сайті КСУ, судді висловили занепокоєння і нагадали про дотримання Конституції.

"Збори суддів Конституційного Суду України звертають увагу на неприпустимість недодержання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи Конституційного Суду України, яке унеможливить здійснення конституційного контролю з метою забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини”, - наголосили в КСУ.

Фото: ccu.gov.ua

Фото: ccu.gov.ua

Нагадаємо, 29 грудня Зеленський скликав термінове засідання РНБО, на якому, зокрема, розглядалися питання вирішення конституційної кризи в Україні. Після цього президент підписав указ про відсторонення Тупицького з посади на два місяці.

У Конституційному Суді заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень. У суді закликали скасувати указ про відсторонення Тупицького і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю.

30 грудня представник Глави держави в КСУ Федір Веніславський назвав відсторонення Тупицького "фактично вимушеним кроком президента".

В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення голови КСУ є законним.

21 грудня "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що що у жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який знаходиться у розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу" (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

28 грудня Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри, однак голова КСУ не прийшов "через поважну причину". Після цього Офіс генпрокурора надіслав підозру Тупицькому поштою.