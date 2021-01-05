Зеленський отримав 4,6 млн грн роялті від "Кварталу 95" та "Кіностолиці"

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 2020 року отримав від ТОВ "Квартал 95" і ТОВ "Кіностолиця" роялті на загальну суму 4 589 832 грн.

Інформація про суттєві зміни в майновому стані президента оприлюднена в Єдиному державному реєстрі декларацій. Зміни президент вніс у понеділок, 4 січня.

Зокрема, зазначено, що Зеленський 30 грудня 2020 року отримав дві виплати роялті від ТОВ "Квартал 95" на 1 048 000 грн і 3 306 832 грн. Також президент отримав 235 тис. грн роялті від ТОВ "Кіностолиця".

Нагадаємо, за 2019 рік Зеленський отримав 5 млн гривень роялті від "Кварталу 95".

Згідно з попередніми деклараціями Зеленського, за 2017 рік він отримав 5 тис. гривень роялті від "Кварталу 95", а за 2018-й - 4 тис. гривень.

Напередодні виборчої кампанії, в січні 2019 року, Зеленський підтвердив, що отримує роялті від свого бізнесу в Росії, але не може його закрити через кримінальне переслідування. Незабаром Зеленський запевнив, що вже закрив бізнес у РФ.

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