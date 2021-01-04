​Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Хорватії, яка постраждала від землетрусу

"Україна молиться за всіх, хто постраждав від цієї катастрофи, та бажає сили й витривалості".

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Хорватії, яка постраждала від землетрусу.

Про це повідомила пресслужба Офіса президента.

Згідно з указом №1/2021, Кабінет міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації.

Зеленський також висловив співчуття хорватському народу.

"Україна молиться за всіх, хто постраждав від цієї катастрофи, та бажає сили й витривалості", - зазначив він.

Нагадаємо, 28 грудня у центральній частині Хорватії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр землетрусу зафіксували поблизу міста Сісак, за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині 5 кілометрів.

29 грудня стався новий потужний землетрус магнітудою 6,2. Щонайменше семеро людей загинули.

Вранці 30 грудня у Хорватії сталися ще три землетруси потужністю 4.7, 4.8 та 3.9. Мешканці Петрині, Сісака та околиць провели ніч просто неба.