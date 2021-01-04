​В Україні п’ятий тиждень спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19, - нарада у президента

Під головуванням Володимира Зеленського в Офісі президента відбулася нарада, на якій повідомили, що в Україні п’ятий тиждень спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19 - зменшується кількість хворих і зростає число тих, хто одужав.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що на сьогодні на госпіталізації перебувають 22 802 особи, а п’ять тижнів тому таких було в середньому 28-29 тис.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що в країні також спостерігається зменшення захворюваності на пневмонію. За останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, наприклад, з 9 по 15 листопада – майже 39 тис. Водночас очільник МОЗ вважає, що існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус після новорічних свят. До того ж очікується зростання сезонної захворюваності на грип.

Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.

Президентові доповіли, що в Україні облаштовано 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню. Наразі вільні майже 35 тис. ліжок з киснем. Загалом у країні на сьогодні є майже 66 тис. ліжко-місць для хворих з коронавірусом.

Шмигаль також доповів про перебіг виплат допомоги бізнесу та найманим працівникам у зв’язку з посиленням карантинних обмежень. Так, за його словами, станом на 31 грудня на оформлення допомоги в розмірі 8 тисяч гривень було подано 480 тисяч заяв.

"І можу сказати, що майже всі виплати вже здійснено. Так, по 456 тисячах заяв було перераховано кошти в обсязі 3,64 мільярда гривень. Наразі кошти не перераховано переважно тим отримувачам, які подались на одержання допомоги в останні дні минулого року. Можу запевнити, що ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня", - повідомив прем'єр.

Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що певна кількість компаній боїться податкових перевірок після отримання матдопомоги.

Зеленський запропонував використати цю ситуацію для покращення стосунків між державою та бізнесом.

"Пропоную керівництву Міністерства фінансів та Державної податкової служби подумати над тим, як зробити підхід до компаній, які зареєструвалися на отримання допомоги, максимально публічним та лояльним. Вони мають знати, що держава підтримує прозорий бізнес", – сказав президент.

Крім бізнесу, найближчим часом Кабінет міністрів має ухвалити постанову, яка пришвидшить виплати родинам медичних працівників, померлих під час протидії COVID-19.

Глава держави також поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб.

Нагадаємо, минулої доби, 3 січня, в Україні зафіксували 4 158 нових випадків коронавірусу. Одужало за добу на 535 людей більше. За добу було проведено 13 128 тестувань.

2 січня в країні також більше людей одужало від ковіду, аніж захворіло - зафіксовано 4 576 нових випадків ковіду, одужало 6250 осіб.

31 грудня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україні вдалося уникнути масштабної трагедії завдяки карантину, а рішення влади щодо цього були правильними.

Раніше МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ через зменшення кількості тестів.