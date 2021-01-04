У Туреччині заявили, що створили прилад для діагностики коронавірусу за 10 секунд

Вчені з Туреччини заявили, що розробили пристрій, який на основі передових оптичних технологій діагностує зараження коронавірусом усього за 10 секунд.

Про це повідомили на сайті Бількентского університету, на базі якого був створений прилад.

"Цим приладом можна виявити вірус, що викликає зараження COVID-19, протягом максимум 10 секунд, використовуючи зразок слизової оболонки ротової порожнини", - йдеться в повідомленні.

Принцип дії приладу під назвою Diagnovir базується на оптичних властивостях, коли в разі наявності вірусу змінюється колір, а його виявлення відбувається з високою імовірністю.

"У цій системі патогени виявляються впродовж 10 секунд шляхом динамічного прийому флуоресцентного сигналу через мікросхему виявлення збудників, розроблену спеціально для облаштування біосенсора", - повідомили в університеті.

Крім того, на відміну від ПЛР-тестів, система базується не на реплікації зразків, а на виявленні присутності або відсутності вірусу за допомогою оптичних методів.

За твердженням турецьких учених, прилад показав ефективність на рівні 99% у виявленні вірусів у доклінічних дослідженнях. Планується, що Diagnovir буде запущено в масове виробництво.