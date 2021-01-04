Синдром «Святкового Серця»: як уникнути смертельної небезпеки на Новорічні свята

Зустріч Нового Року і Різдва – чудова нагода зібратись в родинному колі або з друзями для святкувань. Традиційно більшість українців проводять ці веселі дні, споживаючи різноманітні алкогольні напої – від ігристого вина до «міцних» напоїв.

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За результатами дослідження STEPS алкоголь регулярно споживають 55,6% дорослого населення України в обсязі близько 3х стандартних доз (це приблизно 130 мл 35-40% напоїв на кшталт рому, віскі або горілки або 450 мл сухого вина). Під час святкувань люди випивають в 2-3 рази більше алкоголю, що спричиняє серйозні проблеми зі здоров’ям.

Після зустрічі Нового Року традиційно збільшується кількість звернень до «швидкої» і до сімейних лікарів зі скаргами на серцеві напади, гіпертонічні кризи та інші серцево-судинні розлади. Доведено, що надлишок алкоголю спричиняє життєнебезпечні аритмії, зокрема пароксизмальні тахікардії і фібриляцію передсердь, які призводять до тромбоутворень та інсульту. Випадки порушення серцевого ритму після вживання алкогольних напоїв називають синдромом «святкового серця».

Яка доза алкоголю спричиняє порушення серцевого ритму?

Серцева аритмія на тлі прийому алкоголю може виникнути навіть у людей, які мають здорове серце. Наукові дослідження показали, що споживання кожної дози алкоголю (40 мл 35-40% напоїв) збільшує ризик виникнення аритмії на 8%. Якщо Ви вживаєте алкоголь щодня, або під час новорічних свят вжили понад 500 мл 12% вина або 1 літру пива або понад 150 мл 40% горілки, ризик токсичного впливу алкоголю на серце зростає драматично і може спричинити раптову серцеву смерть.

Які ознаки «святкового серця»?

Якщо після вживання алкоголю Ви відчули нерегулярне серцебиття, тремтіння в грудях, різку слабкість, задишку, різке падіння або підвищення артеріального тиску, біль у грудях – терміново зверніться до лікаря. Аритмію діагностують після огляду і проведення електрокардіограми (ЕКГ). Потрібно розуміти, що «зрив ритму» є раптовим і небезпечним для життя станом, тому до діагностики і лікування потрібно ставитись дуже серйозно.

Що робити у випадку серцевої аритмії?

Якщо у Вас діагностовано пароксизмальну аритмію і лікар повідомив Вам, що серцевий ритм «зірвано», необхідно припинити вживання алкоголю і невідкладно почати лікування, спрямоване на відновлення серцевого ритму. Існує декілька варіантів лікування – від прийому антиаритмічних ліків до електроімпульсної терапії. В усіх випадках серцевий ритм доцільно відновлювати в умовах стаціонару.

Як уникнути «зриву ритму» в майбутньому?

Для профілактики виникнення серцевих аритмій необхідно дотримуватись наступних правил:

1. Не вживати алкоголь взагалі або обмежити вживання спиртних напоїв до 1 стандартної дози на день (в перерахунку на напої: 20 мл сухого вина або 300 мл пива або 40 мл 35-40% віскі чи горілки). Щонайменше 2 дні на тиждень алкоголь вживати не рекомендовано.

2. Проводити регулярні кардіотренування – 40 хвилин на день рухової фізичної активності, яка прискорить серцевий ритм на 20-50% (швидка хода або легкий біг, плавання, йога).

3. Контролювати артеріальний тиск в межах норми: перестати досолювати їжу, не палити, регулярно приймати ліки від гіпертонії, якщо їх раніше рекомендував приймати сімейний лікар.