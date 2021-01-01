Окрім бригад з ручного прибирання було залучено спецтехніку.

У Києві в новорічну ніч з Софійської площі комунальні служби вивезли 83 м3 сміття.

Про це повідомляє Київавтодор.

"Від початку святкувань і до світанку тривала посилена робота з прибирання міста. Постійно очищали від бруду Софійську площу, Контрактову площу, пішохідно-велосипедний Володимирський міст, територію біля Арки дружби народів. Лише з Софійської площі вивезли близько 83 м3 сміття", - йдеться в повідомленні.

В Київавтодорі додали, що окрім бригад з ручного прибирання було залучено спецтехніку.

Нагадаємо, у Києві 19 грудня відкрилися сім новорічних локацій. Цьогоріч їх поєднали у святковий пішохідний маршрут: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст від неї до святкової Володимирської гірки, далі – через Андріївський узвіз до Контрактової площі.

Головна ялинка країни розташована на Софійській площі, поблизу ялинки облаштовані фотозони. Також на Софійській площі працюють дитячі атракціони та крамнички зі смаколиками й гарячими напоями.

Маршрут спеціально розробили, щоб в умовах карантину уникнути скупчень людей на традиційних локаціях.