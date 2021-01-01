Два українські телеканали другий рік поспіль вмикають новорічне поздоровлення Порошенка замість Зеленського

Чинного главу держави показують або до, або після Порошенка.

Українські телеканали 5 канал та "Прямий" уже другий рік поспіль вмикають привітання п'ятого президента Петра Порошенка замість чинного глави держави Володимира Зеленського.

Звернення Порошенка завершується рівно до опівночі 1 січня, а Зеленського вмикають або до, або після, пише УП.

5 канал цього разу показав привітання Володимира Зеленського раніше, ніж Порошенка. "Прямий" навпаки – спочатку Порошенка, а потім Зеленського. В обох випадках президент на цих каналах не зміг "привітати" українців традиційно до бою курантів.

П'ятий президент і лідер партії "Європейська солідарність" у новорічному зверненні вітав громадян разом зі своєю дружиною, депутаткою Київради Мариною Порошенко.

"Я бажаю колективного імунітету людям від коронавірусу, що прийшов у 2020 році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше", – сказав він.

Нагадаємо, що "Прямий" та 5 канал і минулого року показали привітання Порошенка замість Зеленського. Також канал "Еспресо" показав звернення Порошенка після Зеленського.

Як відомо, у новорічну ніч 2018 рік канал 1+1 показав звернення Володимира Зеленського, в якому він оголосив про рішеня балотуватися на виборах, замість президентського вітання.