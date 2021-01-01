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Два українські телеканали другий рік поспіль вмикають новорічне поздоровлення Порошенка замість Зеленського

Чинного главу держави показують або до, або після Порошенка. 

Два українські телеканали другий рік поспіль вмикають новорічне поздоровлення Порошенка замість Зеленського
Фото: скріншот

Українські телеканали 5 канал та "Прямий" уже другий рік поспіль вмикають привітання п'ятого президента Петра Порошенка замість чинного глави держави Володимира Зеленського.

Звернення Порошенка завершується рівно до опівночі 1 січня, а Зеленського вмикають або до, або після, пише УП.

5 канал цього разу показав привітання Володимира Зеленського раніше, ніж Порошенка. "Прямий" навпаки – спочатку Порошенка, а потім Зеленського. В обох випадках президент на цих каналах не зміг "привітати" українців традиційно до бою курантів.

П'ятий президент і лідер партії "Європейська солідарність" у новорічному зверненні вітав громадян разом зі своєю дружиною, депутаткою Київради Мариною Порошенко

"Я бажаю колективного імунітету людям від коронавірусу, що прийшов у 2020 році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше", – сказав він. 

Нагадаємо, що "Прямий" та 5 канал і минулого року показали привітання Порошенка замість Зеленського. Також канал "Еспресо" показав звернення Порошенка після Зеленського.

Як відомо, у новорічну ніч 2018 рік канал 1+1 показав звернення Володимира Зеленського, в якому він оголосив про рішеня балотуватися на виборах, замість президентського вітання.

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