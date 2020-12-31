Перший день нового року буде теплим і дощовим

Уночі в західних областях помірні дощі з мокрим снігом.

Перший день нового, 2021 року обіцяє бути не по-зимовому теплим і дощовим.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає "Інтерфакс-Україна".

Уночі 1 січня в західних, північних, місцями в центральних областях, удень в Україні, крім крайнього сходу, невеликі дощі, вночі в західних областях помірні дощі з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях уночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, в південній частині до 14°.

У Києві в п'ятницю часом невеликий дощ. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 01 січня найвища температура вдень була 7,4° у 1973 році, найнижча вночі -22,8° у 1896, 1909, 1970 роках.

У суботу, 2 січня, в Україні без істотних опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах місцями 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні та на Закарпатті до 10°.

У Києві в суботу без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.