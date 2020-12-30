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Перед Новим роком в Україні потеплішає

Опади очікуються лише у західних регіонах.

Перед Новим роком в Україні потеплішає
Фото: bug.org.ua

У Новорічну ніч погода в Україні буде абсолютно не типовою для зими, в деяких областях термометри покажуть до +15 градусів, проте місцями очікуються снігопади. 

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на сіноптика Наталку Діденко.

Так, у ніч на 1 січня в Україну прийде південно-західний циклон з Європи і принесе опади у вигляді дощу та мокрого снігу у західних регіонах.

Температура повітря вдень 31 грудня та 1 січня буде близько +4+10 градусів на більшості територій. Але на Сході опадів не очікується, вдень +1+4, а вночі 0... +3.

Найтепліше буде на Півдні +7+12 градусів, а в Криму +12+15.

У Києві 31 грудня - без істотних опадів, а під ранок 1 січня в столиці вірогідний дощ. Температура в останній день 2020-го буде близько +5+7 градусів. У новорічну ніч до +6 тепла, а вдень 1 січня в столиці +9 градусів.

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