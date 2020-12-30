Під час обшуків вилучили зброю, гранати, наркотичні засоби і гроші.

Служба безпеки України заблокувала на Дніпропетровщині діяльність злочинного організованого угруповання, яке причетне до викрадення і залякування громадян.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За попередньою версією слідства, до складу угруповання входило до 15 осіб із кримінальним минулим. Окрім розбійних нападів, вони також організували розгалужену мережу збуту наркотиків і психотропів. Для перепродажу залучали наркодилерів.

За оперативною інформацією, щомісячний обіг заборонених речовин становив майже 6 мільйонів гривень. Діяло угруповання майже рік.

"Для супроводження наркобізнесу та боротьби з «конкурентами» у складі злочинної організації було й так зване «силове крило». Зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували їм фізичною розправою. За попередніми даними, кримінальники також причетні до викрадення людей. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів співробітники СБУ виявили зброю, гранати, наркотичні засоби і гроші, отримані злочинним шляхом", - зазначили в СБУ.

Наразі відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу правоохоронці затримали шістьох організаторів і активних учасників угруповання.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Києві та Одесі затримали банду, яка викрадала людей і займалася рекетом на замовлення.