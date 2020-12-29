Депутат ОПЗЖ Столар запустив телеканал і створив медіа-холдинг

Kharkiv.Live, який разом із каналами Kyiv.Live та Odesa.Live увійде у новий медіахолдинг Live Network.

Депутат від "Опозиційної платформи - За життя", керівник київського осередку цієї партії, столичний забудовник Вадим Столар запускає місцевий телеканал Kharkiv.Live, який разом з каналами Kyiv.Live та Odesa.Live увійде у новий медіахолдинг Live Network.

Про це повідомляє "Детектор.Медіа".

За попередньою інформацією, у Харкові телеканал розпочне мовлення навесні 2021 року.

"Уже наступного року розпочне мовлення Kharkiv.Live, а пізніше телеканали холдингу Live Network з’являться й в інших містах України", - розповів Столар.

Управлятиме новим холдингом буде команда компанії "Інститут когнітивного моделювання". Його засновниками є колишній головний продюсер "Нового каналу" Дмитро Царенко і політтехнологом Віктор Березенко. 4 лютого 2020 року генеральною директоркою "Інституту когнітивного моделювання" стала Світлана Павелецька. У листопаді вона стала партнеркою засновників ІКМ Дмитра Царенка та Віктора Березенка в межах співпраці з Kyiv.Live та Оdesa.Live.

Телеканал Kyiv.Live розпочав мовлення 9 серпня 2020 року в аналоговому та цифровому ефірі Т2 в Києві та області на частотах каналу "Перший київський" (ТРК "Купол"), а на супутнику – на частоті каналу Rabinovich TV (ТОВ "Ньюс нетворк"). Телеканал Odesa.Live розпочав мовлення 2 вересня 2020 року в цифровому ефірі в Одесі та області та в мережах кабельних операторів замість телеканалу GTV (ТОВ "ТРК “Клуб-ТВ”").

Нагадаємо, у травні колишній генеральний продюсер телеканалу "Прямий" Олексій Семенов заявив, що хоче запустити міський інформаційний телеканал "Kyiv. Live" за кілька місяців до київських місцевих виборів. Повідомлялося, що інвестором телеканалу є Столар.