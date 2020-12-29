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Суд залишив "луцького терориста" під арештом до лютого

Максиму Кривошу інкримінують захоплення заручників.

Суд залишив "луцького терориста" під арештом до лютого
Фото: rivne.online

Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Максиму Кривошу, який підозрюється у захопленні автобуса із заручниками у Луцьку 21 липня.

Про це повідомляється на сайті суду.

"29 грудня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Ігорем Ясельським було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 2 лютого 2021 року включно, підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.147 ч.1 ст. 258, ст. 348, ч.1 2 ст. 263 , ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу, а саме: захоплення заручників, терористичний акт, замах на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня цього року Максим Кривош близько 10 годин утримував 13 людей в автобусі в центрі Луцька, після чого здався правоохоронцям. До цього президент Володимир Зеленський виклав на своїй сторінці у Facebook відео, яке від нього вимагав терорист. Допис після звільнення заручників видалили.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що Кривоша відправлять на психологічну експертизу .

23 липня Луцький міськрайонний суд обрав Кривошу запобіжний захід - два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Йому також висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу.

30 липня Кривош оголосив голодування, протестуючи проти умов утримання його в СІЗО.

23 листопада суд помістив Кривоша у психіатричну лікарню у Львові.

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