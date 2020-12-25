Лукашенко заявив, що група терористів "тоннами ввозила зброю" в Білорусь через Україну

Він також сказав, що є й інші зловмисники, яких "надсилають через Україну".

Олександр Лукашенко заявив про викриття групи терористів, яка "тоннами завозила" зброю через територію України і готувала теракти по всій Білорусі.

За його словами, мова йде про так звану групу Миколи Автуховича, яку затримали 8 грудня, пише "Белта".

"Мерзотники останні. Вони везли тоннами зброю через Україну. І якби наші хлопці (я їх усіх наказав до державних нагород негайно представити) їх не накрили, ох нам би Новий рік був", - заявив Лукашенко.

За його словами, затримані вже почали втілювати задуми щодо терактів.

"Є декілька угрупувань ще. Своїх дві-три людини є, звідти надсилають нам. Через Україну. Через Польщу, Литву зараз дуже складно - кордони закриті наглухо. І з Україною зараз закрили вже. Через Росію іноді проникають, у нас кордону нема", - заявив Лукашенко.

Це вже не вперше, коли Лукашенко пов'язує з Україною певні заворушення у своїй країні. У вересні він назвав Україну "форпостом політичних провокацій", до цього також говорив, що провокатори потрапляють в Білорусь через сусідні країни.

У вересні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу, але відносини між країнами зберігаються.

Окрім того, голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що відносини між Україною та Білоруссю вже не будуть такими, як раніше. Посол України в Білорусі викликався в українське МЗС для консультацій. Коли він повертався в Мінськ, його авто обшукали.

Посол України направив у Міністерство закордонних справ Білорусі ноту у зв’язку з порушенням Віденської конвенції через обшук машини.