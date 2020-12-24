Сербія почала вакцинацію від коронавірусу

У Сербії 24 грудня розпочали програму вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє РТС.

Також вакцини отримали міністр праці і соцзахисту, член Кризового штабу Дарія Кісіч Тепавачевіч та епідеміолог Предраг Кон.

Політики зробили щеплення першими, аби своїм прикладом показати безпечність вакцини.

"Я відчула себе зобов'язаною отримати вакцину першою, щоб показати, що ми віримо в цю вакцину, а також в інституції", - заявила Ана Брнабіч.

Перші партії вакцини Pfizer/BioNTech, 4800 доз, надійшли до Сербії у вівторок. У четвер їх отримають жителі будинків для людей похилого віку в Белграді та місті Новий Сад.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії заявило, що у країні розпочалася масова вакцинація населення від коронавірусу.

15 грудня вакцинація розпочалася у Канаді.

Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech. У Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19 після офіційного початку програми вакцинації в країні.

Також у США в понеділок, 14 грудня, розпочали масову вакцинацію від коронавірусу. Першу дозу препарату отримала медична сестра в місті Нью-Йорк.