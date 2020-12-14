У США розпочали масову вакцинацію від коронавірусу

У США в понеділок, 14 грудня, розпочали масову вакцинацію від коронавірусу. Першу дозу препарату отримала медична сестра в місті Нью-Йорк.

Її щепили вакциною компаній Pfizer і BioNTech, повідомляє US Today.

"Я сповнена надії", - повідомила медсестра Сандра Ліндсі після щеплення.

Першими вакцинують медпрацівників і мешканців будинків для літніх людей. Вакцинують також генерального директора компанії-виробника препарату Phizer Алберта Бурла.

"Люди більше віритимуть у вакцину, якщо генеральний директор також отримає щеплення", - повідомив він для CNN.

Нагадаємо, що вчора перші партії вакцини від COVID-19 американської фармацевтичної компанії Pfizer покинули завод у Мічигані у складі колони вантажівок рано-вранці 12 грудня. Їх відправили в 636 заздалегідь визначених місць по всій країні. Вакцина від цих компаній вимагає транспортування за температури не вище -70 градусів за Цельсієм.

Сполучені Штати планують провести імунізацію 100 мільйонів осіб, або близько 30% свого населення, до кінця березня. На сьогодні спостерігається зростання захворюваності в США, щодня хвороба забирає життя більш ніж 2400 американців.

Раніше вакцинацію розпочали у Великобританії. Там також використовують препарат від Pfizer і BioNTech.

9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Компанії планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - ще приблизно 1,3 мільярда доз. BioNTech і Pfizer також вже подали заявку на використання вакцини від COVID-19 у ЄС. Повідомлялося, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього ЄС витратить на закупівлю вакцини від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Загалом уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року.