Біля берегів Саудівської Аравії стався вибух на танкері

Фото: ISNA

У порту Джидда Саудівської Аравії стався вибух на танкері під сінгапурським прапором.

Про це повідомляє ВВС.

В результаті інциденту постраждалих немає.

Під час вибуху танкер BW Rhine розвантажувався у порту Джидда. Причиною вибуху називають невідоме "зовнішнє джерело".

"Можливо, що частина нафти вилилася з судна, але це не підтверджено, і прилади тепер показують, що рівень масла на борту знаходиться на тому ж рівні, що і до інциденту", - заявили власники танкера.

Нагадаємо, 24 жовтня у Керченській протоці стався вибух на танкері "Генерал Азі Асланов", який йшов під російським прапором.На танкері, який прямував з Керчі у Ростов-на-Дону сталася пожежа.