Велика Британія та ЄС "дуже далекі" від угоди по Brexit - Джонсон

Позиції Великобританії та Європейського Союзу дуже далекі у ключових питаннях торгових переговорів щодо Brexit, тому 31 грудня люди повинні бути готові до відмови від договору.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає Reuters.

"Я боюся, що ми все ще дуже далекі у деяких ключових речах, але поки ми живі, ми сподіваємось, ми будемо продовжувати говорити, щоб побачити, що ми можемо зробити. Великобританія точно не буде виходити з переговорів”, - сказав Джонсон.

"Зараз я маю повторити найімовірніше, це, звичайно, що ми повинні готуватися до умов СОТ, умов Австралії", - додав британський прем’єр.

Джонсон додав, що угода має бути укладена, якщо ЄС цього хоче. Він також виступив з пропозицією поспілкуватися з іншими лідерами ЄС.

Нагадаємо, у січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.

З 1 січня 2021 року Британія перестає бути членом блоку, разом з цим перестають діяти і торгові преференції участі у Союзі.

Наразі між Великою Британією та ЄС ведуться переговори щодо аспектів економічної взаємодії після 1 січня 2021 року, які дозволили б не переривати існуючі економічні зв’язки. Якщо до 21 грудня угода не буде укладена - почнуть діяти прикордонні перевірки і запровадять податки для товарів, які проходять між Великою Британією і ЄС.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Велика Британія з більшою ймовірністю покине орбіту ЄС 31 грудня без торговельної угоди, ніж з угодою.

10 грудня Європейська комісія представила короткострокові заходи, щоб уникнути можливих перебоїв в роботі транспорту, а також проблем у риболовлі, якщо до 31 грудня не вдасться досягти угоди про відносини з Великою Британією після Brexit. ЄС планує виділити 5 млрд євро, щоб допомогти підприємствам адаптуватися до ситуації після Brexit.

Сьогодні відбувся черговий раунд перемовин про відносини ЄС і Британії між головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен та головою уряду Великобританії Борисом Джонсоном.